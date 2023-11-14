14 ноября, 11:17

Выпускники экспортных акселераторов из Москвы вышли на рынки 68 стран

Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 600 компаний при поддержке Москвы стали участниками экспортных акселераторов с 2019 года, выпускники программ уже вышли на рынки 68 стран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там уточнили, что среди компаний-участников разработчики программного обеспечения, производители оборудования, электроники, косметики, одежды и другой продукции. В рамках обучения эксперты помогли предпринимателям сформировать стратегию выхода на конкретный зарубежный рынок и адаптировать товары и услуги под его аудиторию.

"Выпускники программ уже нашли партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что город софинансирует до 90% стоимости участия в акселераторах, организованных совместно с Фондом развития интернет-инициатив, школой управления "Сколково" и другими учреждениями. С января этого года поддержкой воспользовались 115 экспортеров. По итогам обучения они успешно вышли на рынки Марокко, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции, Казахстана и других государств.

В этом году Московский экспортный центр (МЭЦ) впервые провел программу подготовки предпринимателей к работе в регионе MENA (объединяет Северную Африку и Ближний Восток). Столичные компании смогли выбрать перспективные направления для внешнеэкономической деятельности, познакомиться с профильными международными объединениями и бизнес-сообществами, а также получить доступ к базе потенциальных клиентов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация