Выпускники экспортных акселераторов из Москвы вышли на рынки 68 стран

Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 600 компаний при поддержке Москвы стали участниками экспортных акселераторов с 2019 года, выпускники программ уже вышли на рынки 68 стран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там уточнили, что среди компаний-участников разработчики программного обеспечения, производители оборудования, электроники, косметики, одежды и другой продукции. В рамках обучения эксперты помогли предпринимателям сформировать стратегию выхода на конкретный зарубежный рынок и адаптировать товары и услуги под его аудиторию.

"Выпускники программ уже нашли партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что город софинансирует до 90% стоимости участия в акселераторах, организованных совместно с Фондом развития интернет-инициатив, школой управления "Сколково" и другими учреждениями. С января этого года поддержкой воспользовались 115 экспортеров. По итогам обучения они успешно вышли на рынки Марокко, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции, Казахстана и других государств.

В этом году Московский экспортный центр (МЭЦ) впервые провел программу подготовки предпринимателей к работе в регионе MENA (объединяет Северную Африку и Ближний Восток). Столичные компании смогли выбрать перспективные направления для внешнеэкономической деятельности, познакомиться с профильными международными объединениями и бизнес-сообществами, а также получить доступ к базе потенциальных клиентов.