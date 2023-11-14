14 ноября, 11:48
Военная операция на Украине

ФРГ за неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1 A5, вездеходы и грузовики

В новой партии также указаны 10 разведывательных беспилотников Vector, 1,4 млн патронов, 1 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 10 тыс. тактических очков

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Германия за последние несколько дней отправила на Украину 10 обещанных ранее танков Leopard 1 A5, а также 14 вездеходов Bandvagn 206 и 16 грузовиков Zetros. Это следует из обновленного списка на сайте Минобороны ФРГ.

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В предыдущий раз список обновлялся 3 ноября.

В новой партии также указаны 5 гусеничных вездеходов Warthog, 10 разведывательных беспилотников Vector, 1,4 млн патронов, 1 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 10 тыс. тактических очков.

Как ранее сообщила газета Bild, правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. По информации издания, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны осталось лишь €120 млн.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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