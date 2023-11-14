14 ноября, 12:50

МЧС и "Газпром" совместно займутся профилактикой ЧП с газом

Стороны подписали соответствующее соглашение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МЧС России и "Газпром межрегионгаз" подписали соглашение о совместной профилактике ЧП, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, передает корреспондент ТАСС.

Документ подписали замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Неисправное газовое оборудование и нарушение правил его эксплуатации нередко становятся причиной возникновения пожаров и ЧС, их последствия масштабны и разрушительны. Повышение уровня безопасности населения - наша совместная задача", - сказал глава МЧС РФ Александр Куренков, открывая церемонию подписания. В рамках соглашения стороны определят направления по совместной профилактике ЧП с газом и выработают стратегию.

По словам Густова, зачастую причинами происшествий с газом являются нарушения самих граждан, использующих газовое оборудование. По его данным, в России 32 млн потребителей бытового газа. В настоящее время ведутся работы по 1 млн заявок по газификации в 72 регионах. 

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