Мишустин: РФ по итогам 2022 года вошла в двадцатку лидеров по экспорту продовольствия

По словам премьер-министра, страна по некоторым категориям товаров заняла первое место

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия по итогам 2022 года вошла в двадцатку мировых лидеров по продовольственным поставкам, а по некоторым категориям товаров заняла первое место, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности.

"Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в первую двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт", - сказал глава кабмина. "По ряду товаров - это пшеница, подсолнечное масло, минтай - мы занимаем первое место", - добавил он, подчеркнув, что такие показатели были достигнуты, несмотря на внешние ограничения.

По словам премьера, отечественные предприниматели освоились в новых условиях и наращивают свое присутствие за рубежом, в том числе на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. "Причем ассортимент российских продуктов только увеличивается", - отметил он, обратив внимание на то, что это наглядно видно по показателям доктрины продовольственной безопасности, актуализированной четыре года назад. Мишустин напомнил, что она была дополнена новыми категориями, включая овощи, фрукты и семена отечественной селекции. "Контроль за ними важен для формирования системы здорового питания людей и для повышения суверенитета российского агропромышленного комплекса в целом", - подчеркнул он.

Глава кабмина в этой связи отметил, что продовольственная безопасность - это очень важное направление, которое затрагивает положение дел во многих отраслях. "Не только в сельском хозяйстве, но также в машиностроении, пищевой, химической промышленности, на транспорте, в торговле", - уточнил он.