14 ноября, 13:08,
обновлено 14 ноября, 13:59

Профицит внешней торговли РФ за 10 месяцев снизился до $104 млрд

Он уменьшился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, сообщили в Банке России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - октября 2023 года уменьшился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $104 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит счета платежного баланса РФ за 10 месяцев текущего года снизился почти в 3,8 раза, до $53,8 млрд.

"Профицит баланса внешней торговли товарами в октябре 2023 года составил $14,3 млрд, снизившись относительно сентября 2023 года на $1 млрд за счет сокращения экспорта товаров на $2,8 млрд при уменьшении импорта на $1,8 млрд", - говорится в сообщении регулятора.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов за январь - октябрь 2023 года сократился на $22,4 млрд в основном за счет существенного уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем - октябрем 2022 года, указал ЦБ.

Регулятор также пояснил, что внешние обязательства снизились на $5 млрд после их роста в предыдущие два квартала 2023 года. Прирост иностранных активов оценен в $5,2 млрд в октябре 2023 года, что ниже, чем месяцем ранее, главным образом за счет увеличения прочих инвестиций в форме дебиторской задолженности, в том числе по незавершенным внешнеторговым расчетам, отметили в ЦБ. 

Теги:
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