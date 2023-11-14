14 ноября, 13:38

Комитет Госдумы одобрил требования к IТ-аутсорсингу на финансовом рынке

Соответствующий документ определяет правовой статус нового субъекта - поставщика услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о статусе нового субъекта правоотношений - поставщика услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг. На него будет распространяться ответственность за разглашение банковской тайны и иных охраняемых законом видов тайн. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 ноября.

Законопроект разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций (кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке) в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли, говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующую проблему предлагается решить путем снятия правовых ограничений, присущих использованию аутсорсинга функций, связанных с применением информационных технологий.

Документ определяет правовой статус нового субъекта - поставщика услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг. На него будет распространяться ответственность за разглашение банковской тайны и иных охраняемых законом видов тайн. Банк России получит полномочия по установлению (по согласованию с уполномоченными федеральным органами исполнительной власти) обязательных для финансовых организаций требований к порядку привлечения и взаимодействия с поставщиками услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг, в том числе в части требований к информационным системам поставщиков услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг для обеспечения защиты информации и операционной надежности банковских услуг, а также определению порядка контроля за соблюдением этих требований.

Законопроектом предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу по истечении года после дня его официального опубликования. 

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Россия
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