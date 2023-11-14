В Подмосковье направят более 12 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2024 году

Ключевым источником роста финансирования госпрограммы станет создание инфраструктуры и индустриальных площадок для инвесторов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 12,4 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на 2024 год на реализацию мероприятий по госпрограмме "Предпринимательство". Это более чем на 70% больше объемов финансирования, заложенных на программу в текущем году, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"У нас будет беспрецедентный для нас рост финансирования госпрограммы - практически в два раза, на 70%. Ключевым источником, за счет которого этот рост будет достигнут, будет являться создание готовой инфраструктуры и подготовленных индустриальных площадок для инвесторов", - сказала Зиновьева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Так, согласно презентации к выступлению зампреда, в бюджете региона на 2024 год планируется предусмотреть на мероприятия в рамках госпрограммы "Предпринимательство" более 12,4 млрд рублей. При этом, по приведенным данным, на текущий год объем финансирования составил более 7 млрд рублей.

В материале поясняется, что в рамках госпрограммы предусмотрены мероприятия по поддержке промышленности, крупных инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства. Также часть средств будет направлена на создание и развитие инфраструктуры для резидентов на территории особых экономических зон и индустриальных парков, по поддержке инвесторов. Еще одной частью госпрограммы является реализация мер по поддержке научной сферы - предоставление грантов и развитие наукоградов.

О проекте бюджета

Проект бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был внесен в Мособлдуму губернатором региона Андреем Воробьевым. Реализация предусмотренных проектом программ будет способствовать сохранению социальной направленности бюджета.

Согласно проекту, доходы бюджета Подмосковья на 2024 год планируются в объеме 1 трлн рублей, в 2025 году - 1,1 трлн рублей, в 2026 году - 1,2 трлн рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики Московской области, изменений налогового и бюджетного законодательства, развития налогового потенциала в текущем году, а также прогноза поступлений в бюджет.

Расходы бюджета региона на 2024 год прогнозируются в сумме 1 трлн рублей, на 2025 год - 1,1 трлн рублей, на 2026 год - 1,2 трлн рублей. Расходы бюджета на 2024-2026 годы сформированы в соответствии с 19 государственными программами. В 2024 году объем программных расходов планируется на уровне 929 млрд рублей, или 89% всех расходов бюджета.

Отмечается, что проект бюджета сформирован с дефицитом, уровень которого составит в 2024 году 4,6%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 0,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.