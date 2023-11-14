14 ноября, 14:19

В "Белгоспищепроме" заявили, что поставки в РФ сахара в 2023 году увеличатся в четыре раза

Председатель концерна Олег Жидков отметил, что поставки сахара в Россию достигнут практически 170 тыс. тонн

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки белорусского сахара в Россию в 2023 году увеличатся в четыре раза по сравнению с 2022 годом - почти до 170 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в рамках выставки-ярмарки "Продэкспо-2023" в Минске.

"Наращиваем объемы экспорта сахара. В этом году поставки сахара в Россию достигнут практически 170 тыс. тонн, что примерно в четыре раза больше, чем в 2022 году", - сказал глава концерна, его цитирует агентство БелТА.

По словам Жидкова, белорусский рынок "Белгоспищепром" сахаром обеспечивает на 99,9%, солью - более чем на 99%. "Доля белорусской соли на рынке России составляет 25%", - сказал он.

Глава концерна подчеркнул, что "Белгоспищепром" прежде всего уделяет внимание обеспечению продовольственной безопасности республики, поэтому ставит задачу направлять основной объем выпускаемой продукции на внутренний рынок. "Порядка 65% выпускаемого ассортимента наших предприятий остаются в Беларуси, все остальное поставляем на экспорт", - сказал Жидков.

Выставка-ярмарка "Продэкспо-2023" открылась в Минске 14 ноября, завершит работу 17 ноября. Она знакомит с передовыми технологиями производства в пищевой индустрии, продвигает новые торговые марки, способствует международному сотрудничеству производителей пищевой индустрии. В этом году заявлены 126 участников - предприятия из Белоруссии, России, Вьетнама, Туркмении и Узбекистана. 

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