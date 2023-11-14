14 ноября, 14:57,
обновлено 14 ноября, 15:20

Путин поручил разработать программы геологоразведки недр Дальнего Востока и Сибири

Президент России ожидает выполнения поручения к 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать программы геологического изучения недр на Дальнем Востоке и в Сибири. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 10-13 сентября Восточного экономического форума.

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"Правительству Российской Федерации: разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить эти программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды", - говорится в тексте.

Это поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

Выступая на ВЭФ, Путин отмечал, что процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. В этой связи президент указал, что "есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего". Он попросил правительство предусмотреть в стратегии "Геология. Возрождение легенды" раздел, посвященный изучению недр в ДВФО, а также приступить к подготовке такого же раздела для Сибири.

Все это, отмечал президент, не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии, для создания качественных рабочих мест, "реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока, да и всей России". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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