Путин поручил разработать программы геологоразведки недр Дальнего Востока и Сибири

Президент России ожидает выполнения поручения к 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать программы геологического изучения недр на Дальнем Востоке и в Сибири. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 10-13 сентября Восточного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации: разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить эти программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды", - говорится в тексте.

Это поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

Выступая на ВЭФ, Путин отмечал, что процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. В этой связи президент указал, что "есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего". Он попросил правительство предусмотреть в стратегии "Геология. Возрождение легенды" раздел, посвященный изучению недр в ДВФО, а также приступить к подготовке такого же раздела для Сибири.

Все это, отмечал президент, не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии, для создания качественных рабочих мест, "реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока, да и всей России".