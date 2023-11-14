14 ноября, 15:00,
обновлено 14 ноября, 15:03

В Минэнерго заявили, что экспорт угля из РФ с начала года превысил 176 млн тонн

Замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил, что добыча превышает 373 млн тонн

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экспорт Россией угля с начала 2023 года составил более 176 млн тонн, добыча превышает 373 млн тонн. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в кулуарах Транспортной недели.

"С начала года у нас добыто больше 373 млн тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас - больше 176 млн тонн, это на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС замминистра отмечал, что по итогам года добыча и экспорт угля сохранятся на уровне 2022 года - около 440 млн и 220 млн тонн соответственно. 

Теги:
Россия
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