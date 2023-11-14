14 ноября, 15:37

Экс-госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров сотового оператора "Киевстар"

В компании также сообщили, что генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу стал главой совета директоров украинского оператора

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший государственный секретарь США (2018-2021 годы) и экс-глава ЦРУ (2017-2018 годы) Майк Помпео займет место в совете директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар".

"Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Ричард Помпео", - говорится в сообщении оператора на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, отмечается, что генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon, в группу которого входит "Киевстар", Каан Терзиоглу стал главой совета директоров украинского оператора.

Ранее киевский суд арестовал пакеты акций мобильных операторов "Киевстар" и "Лайфселл", принадлежащие российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, против которых власти Украины ввели санкции. До этого арест был наложен на 100% акций этих операторов, однако суд изменил свое решение после того, как офис генпрокурора Украины обратился с заявлением о том, что суд допустил ошибку, так как следовало арестовать не все активы, а лишь часть уставных капиталов "Киевстара" и "Лайфселл", которые, как утверждалось, непосредственно принадлежали структурам, связанным с компанией LetterOne Фридмана и его партнеров. 

Теги:
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
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