"Магнит" в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,8%

Общая выручка компании выросла на 5,7%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Один из ведущих российских ретейлеров "Магнит" в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 17,564 млрд рублей (по стандарту МСБУ 17), говорится в сообщении компании.

Общая выручка выросла на 5,7%, до 628,485 млрд рублей, розничная выручка - на 7%, до 623,893 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 0,9% и составил 42,38 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,7% против 7,2% в июле - сентябре прошлого года.

Чистая прибыль "Магнита" за девять месяцев выросла на 13,5% - до 54,881 млрд рублей, выручка - на 7,4%, до 1,858 трлн рублей, розничная выручка - на 7,7%, до 1,828 трлн рублей. EBITDA увеличилась на 1,1% - до 124,184 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 6,7% против 7,1% за девять месяцев 2022 года.

Продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL, включая магазины "Дикси") в январе - сентябре увеличились на 4,6%, в третьем квартале - на 3,1%. Средний чек за девять месяцев вырос на 3,4%, покупательский трафик - на 1,2%, в июле - сентябре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 3,8%, LfL-трафик снизился на 0,6%.

В третьем квартале "Магнит" открыл 398 магазинов (net, с учетом закрытий), за девять месяцев - 1 тыс. 302 объекта. По состоянию на 30 сентября количество магазинов под управлением группы достигло 28,707 тыс., включая 26,488 тыс. магазинов "Магнит" и 2,219 тыс. магазинов "Дикси". Торговая площадь "Магнита" на конец сентября составила 9,894 млн кв. м, что на 5,8% больше показателя на 30 сентября 2022 года.

Чистый долг ретейлера (по МСБУ 17) на конец сентября составил 150,7 млрд рублей, увеличившись на 7,8% по сравнению с показателем на конец третьего квартала прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 0,9x. Капитальные затраты в третьем квартале увеличились на 93,5%, до 16,3 млрд рублей, объем капзатрат за девять месяцев вырос на 31% - до 41,7 млрд рублей.