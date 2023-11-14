14 ноября, 15:58

В ЦБ заявили, что стоимость короткого полиса ОСАГО не может превышать цену годового

При ее расчете со 2 марта 2024 года страховщики должны будут использовать понижающий коэффициент, заявили в Банке России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость короткого полиса ОСАГО - от 1 дня до 3 месяцев - не может превышать цену годового, говорится в сообщении Банка России.

"Стоимость короткого полиса ОСАГО - от 1 дня до 3 месяцев - не может превышать цену годового. При ее расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристики водителя. Такой проект указания разработал Банк России", - сообщает регулятор.

Также ЦБ уточнил, что закон о новом типе полисов вступит в силу 2 марта 2024 года и что такие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, - например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому лицу, а также в иных жизненных ситуациях.

Кроме того, отмечается, что благодаря индивидуальному подходу к расчету, цена полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца. На цену коротких страховок будут влиять и другие действующие коэффициенты - они остаются без изменений. Это касается стажа и возраста водителя, его коэффициента безубыточности (коэффициента бонус-малус), территориального коэффициента, мощности автомобиля и других.

Сейчас автовладельцы могут заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля не менее трех месяцев в году. В 2022 году обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тыс. трехмесячных полисов. 

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