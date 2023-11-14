В Подмосковье запустят производство технических газов в баллонах

Инвестиции в реализацию проекта превысят 300 млн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Производство технических газов в баллонах запустят до конца ноября в Наро-Фоминском округе, инвестиции в реализацию проекта превысят 300 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Общий объем инвестиций в проект, который будет реализован в течение пяти лет, составит более 300 млн рублей. Сейчас на предприятии создано около 20 рабочих мест, в ближайшее время штат будет увеличен до 40 человек. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий, в I квартале 2024 года "Сибирский газ" сможет выйти на полную мощность, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 15 тыс. баллонов технических газов в месяц до 30 тыс.", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что производство технических газов в баллонах реализует ООО "Сибирский газ". Их продукция может быть применена для дальнейшего использования на различных промышленных и коммерческих объектах, строительных площадках, а также в домах частного сектора. Помощь в подборе земельного участка для размещения производственной площадки в Наро-Фоминском городском округе компании оказала Корпорация развития Московской области.

Отмечается, что в 2024 году компания планирует не только расширить выпуск технических газов в баллонах, но и освоить новую сферу - запустить линию по производству электродов для сварки металлоконструкций в строительстве. Планируемая мощность - около 120 тонн в месяц.