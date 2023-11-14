14 ноября, 16:23

Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в Тамани оценили в 8-10 млрд рублей

Реализовать проект планируют к 2027 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в создание железнодорожной инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове составляют 8-10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам гендиректор зернового инфраструктурного "Деметра-холдинга" Алексей Грибанов на полях форума "Транспорт России".

Планируется, что к 2027 году к морским терминалам "Деметра-холдинга" и ГК "Эфко" в порту Тамань будет построена ж/д инфраструктура пропускной способностью до 7 млн тонн зерновых грузов, шрота и растительных масел в год.

"От 8 до 10 млрд рублей. Кроме этого, будет еще создана инфраструктура, связанная с транспортировкой непосредственно от ж/д станции до перевалочных мощностей. Тоже инвестиций будет порядка 5 млрд рублей", - сказал Грибанов.

"Хотелось бы как можно быстрее - от двух до трех лет. Потому что на сегодняшний день не хватает мощности по ж/д выгрузке в этом регионе", - добавил Грибанов.

Ранее холдинг сообщил, что Росжелдор и "Таманская железнодорожная компания" (совместное предприятие "Деметра-холдинга" и ГК "Эфко") подписали в Москве концессионное соглашение о создании железнодорожной инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове.

О холдинге

"Деметра-холдинг" - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%).

Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в АО "ОЗК", 100% в железнодорожных операторах "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% долей Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании также принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов, Чернышковского элеватора, Димитровградского элеватора и Дишнинского элеватора. 

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