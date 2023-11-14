14 ноября, 16:38

Авиасообщение между Ивановом в Минводами в 2024 году станет круглогодичным

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

ТАСС, 14 ноября. Авиационное сообщение из аэропорта Иванова в Минеральные воды Ставропольского края с 2024 года станет круглогодичным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"В следующем году авиасообщение с Минеральными Водами становится круглогодичным, как и остальные направления из Иванова - в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград", - приводит пресс-служба слова директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Вавринчука. Полеты на ставропольский курорт были запущены 2 августа и выполнялись только в летний период.

По словам директора аэропорта Николая Субботина, в Минеральные Воды самолеты продолжат летать два раза в неделю, но на данном направлении сменится перевозчик. "На этом направлении в следующем году появится новый перевозчик - авиакомпания "Азимут". Полеты будут выполняться на современных воздушных судах "Сухой Суперджет 100" на 100 мест", - сообщил он.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году рейсы в Санкт-Петербург останутся ежедневными, в Сочи и Калининград полеты в течение года будут осуществляться два раза в неделю. На период высокого сезона с июня количество рейсов из Иванова в Сочи планируется увеличить до трех раз в неделю. 

Теги:
РоссияИвановская областьСтавропольский край
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