В Белоруссии заявили о доходе по незаконным сделкам в молочной отрасли более $10 млн в год

Замначальника Следственного управления КГБ страны Константин Бычек сообщил, что "часть из этих денежных средств передавалось должностным лицам в качестве откатов"

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн. Об этом сообщил замначальника Следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек.

"Задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счета подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования прибыли, размер которой, по предварительным оценкам, составлял более $10 млн в год", - отметил представитель КГБ в эфире телеканала СТВ.

"Часть из этих денежных средств передавалось должностным лицам в качестве откатов", - добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник заявил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции нескольких белорусских молокоперерабатывающих заводов. В качестве одного из примеров он назвал ситуацию на ОАО "Бабушкина крынка", руководитель которой арестован правоохранительными органами.

По данным председателя КГБ Ивана Тертеля, в ходе оперативной работы по расследованию дел в молочной отрасли задержаны 26 человек, 15 арестованы.