"Газпром" в ближайшие три года намерен построить первые в Дагестане АЗС и ГНС

Компания планирует возвести в республике шесть автозаправочных комплексов и пять газонаполнительных станций

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Первые шесть автозаправочных комплексов и пять газонаполнительных станций построят в ближайшие три года в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В ближайшие три года компания "Газпром" планирует построить в Дагестане не менее шести мультитопливных автозаправочных комплексов и пяти газонаполнительных станций. Об этом на совещании под руководством главы региона Сергея Меликова сообщил первый вице-премьер Манвел Мажонц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобраны земельные участки для строительства комплексов вдоль федеральных дорог.

"Правительством республики подобраны земельные участки для строительства комплексов вдоль федеральных дорог. На данный момент компания рассматривает коммерческую привлекательность представленных территорий. Вместе с тем, продолжается взаимодействие со структурами ПАО "Газпром" по подбору новых локаций", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона.