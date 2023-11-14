14 ноября, 19:06

Абхазии на покрытие дефицита электроэнергии в этом году потребуется около 900 млн рублей

Из этих средств 135 млн рублей республика уже оплатила, сообщила министр экономики Кристина Озган

СУХУМ, 14 ноября. /ТАСС/. Абхазия должна самостоятельно оплатить поставку электроэнергии из России, на это в этом году потребуется порядка 900 млн рублей, сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эфире Абхазского государственного телевидения по итогам прошедшего в парламенте совещания.

В последние годы в осенне-зимний период в Абхазии возникает энергодефицит и приходится возмещать его за счет поставок из Российской Федерации. Энергодефицит вызван возросшим потреблением электроэнергии в том числе из-за незаконной добычи криптовалюты и снижающимся каждую зиму уровнем воды в плотине Ингурской ГЭС - единственной электростанции, питающей республику. В целях борьбы с незаконным майнингом с 2020 года действует оперативный штаб, правоохранительные органы занимаются выявлением незаконных потребителей электроэнергии, изымают аппараты.

"Поставки электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию производятся с 2016 года. С 2020 по 2023 год включительно переток электроэнергии из РФ осуществлялся на гуманитарной основе, Абхазия не оплачивала его за счет бюджетных средств. В текущем же году поставку электроэнергии Абхазия должна оплатить самостоятельно. Покрытие необходимого дефицита электроэнергии в текущем году суммарно может составить порядка 900 млн рублей, из которых 135 млн рублей республика уже оплатила", - сказала Озган. По ее словам, переговорный процесс с российской стороной по поставкам электроэнергии продолжается.

Ранее со ссылкой на "Черноморэнерго" сообщалось, что с 6 ноября западная часть Абхазии получает электроэнергию из РФ, восточная - из ИнгурГЭС. "Это позволило сохранить уровень воды в плотине ИнгурГЭС на уровне 423 м [над уровнем моря] и не довести ее до критической отметки, чтобы не быть на 100-процентной поставке электроэнергии из РФ. Если мы нещадно будем брать всю электроэнергию с ИнгурГЭС, как и в прошлые годы станция остановится до начала притока воды [весной]. В этом году с августа по ноябрь приток воды уменьшился в два-три раза, в связи с чем пришлось начинать поставки с начала ноября, а не в конце ноября, как в прошлом году", - пояснила ТАСС Озган.

Рост тарифов

Она назвала некорректной информацию, появившуюся в некоторых абхазских СМИ и соцсетях о том, что Минэкономики на заседании в парламенте во вторник предложило увеличить тарифы на электроэнергию в три раза. "Ни о каком трехкратном повышении тарифов на электроэнергию на заседании парламентского комитета речь не шла. Речь шла о том, что в 2022 году правительство приняло решение о поэтапном увеличении тарифов на электроэнергию с рассрочкой на пять лет, чтобы минимизировать нагрузку на потребителя, и, что если бы мы такое решение тогда не приняли, то пришлось бы троекратно увеличивать тарифы. На данный момент мы действуем в рамках пятилетней тарифной политики", - сказала министр экономики.

Правительство в течение пяти лет с 2022 по 2026 годы намерено довести тариф на электроэнергию до экономически обоснованного. С 1 июля 2022 года повысились не менявшиеся с 2012 года тарифы: для физических лиц 1 кВт⋅ч подорожал с 40 до 70 копеек, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - с 80 копеек до 1,40 рубля С 1 января 2023 года повысились цены на электричество для физических лиц до 1,30 рубля, для юридических лиц - до 2 рублей. 

Теги:
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