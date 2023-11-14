14 ноября, 20:31

В России почти 250 компаний подписали кодекс этики в сфере ИИ

Документ распространяется на гражданские разработки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. ГБУ "Мосстройинформ" стало 247-м подписантом кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

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"Кодекс этики в сфере ИИ содержит принципы и правила рекомендательного характера и распространяется только на гражданские разработки. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, ГБУ "Мосстройинформ" присоединилось к кодексу этики в сфере ИИ. На сегодня число подписантов документа составляет 247 компаний", - говорится в сообщении.

По словам Левкина, разработанные российскими IT-компаниями и научным сообществом положения кодекса призваны минимизировать риски, связанные с ИИ, не допустить его неэтичного использования и нарушения прав и интересов человека.

"Отдельные эксперты в мировом сообществе высказывают определенные опасения, которые может вызвать столь быстрое развитие ИИ. Мы очень рады, что в нашей стране появилась такая инициатива по созданию кодекса этики в сфере ИИ, тем более горды присоединиться к этой важной инициативе наряду с крупными игроками IT-рынка. Это позволит нам развивать современные технологии бережно и аккуратно", - отметила директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова, слова которой привела пресс-служба. 

Теги:
РоссияИскусственный интеллектМосква
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