В России почти 250 компаний подписали кодекс этики в сфере ИИ

Документ распространяется на гражданские разработки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. ГБУ "Мосстройинформ" стало 247-м подписантом кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

"Кодекс этики в сфере ИИ содержит принципы и правила рекомендательного характера и распространяется только на гражданские разработки. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, ГБУ "Мосстройинформ" присоединилось к кодексу этики в сфере ИИ. На сегодня число подписантов документа составляет 247 компаний", - говорится в сообщении.

По словам Левкина, разработанные российскими IT-компаниями и научным сообществом положения кодекса призваны минимизировать риски, связанные с ИИ, не допустить его неэтичного использования и нарушения прав и интересов человека.

"Отдельные эксперты в мировом сообществе высказывают определенные опасения, которые может вызвать столь быстрое развитие ИИ. Мы очень рады, что в нашей стране появилась такая инициатива по созданию кодекса этики в сфере ИИ, тем более горды присоединиться к этой важной инициативе наряду с крупными игроками IT-рынка. Это позволит нам развивать современные технологии бережно и аккуратно", - отметила директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова, слова которой привела пресс-служба.