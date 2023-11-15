"Роснефть" может выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 рубля

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" принял решение рекомендовать собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 рублей за акцию, сообщает компания.

"Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 руб. 77 коп. на одну размещенную акцию", - говорится в распространенном сообщении.

Компания уточняет, что на выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года.

Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, нефтяная компания выплачивает дивиденды дважды в год и направляет на них 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Суммарные дивиденды компании за 2022 год составили 38,36 рубля на акцию, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей. Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.