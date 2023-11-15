Госдума рассмотрит во II чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 ггоды и проекты бюджетов внебюджетных фондов - Фонда федерального медицинского страхования (ФОМС) и Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Третье чтение документов запланировано на 17 ноября.

К проекту бюджета на 2024-2026 годы поступило 920 поправок, из них 4 были отозваны авторами. Как пояснил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подготовленные депутатами фракции "Единая Россия" в соавторстве с представителями других фракций поправки учитывают все предложения парламентариев, которые были включены в постановление Госдумы при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении. Они предусматривают дополнительное выделение 138,6 млрд рублей на социальные мероприятия на три года: 51,3 млрд рублей в 2024 году, 43,9 млрд рублей в 2025 году и 43,4 млрд рублей в 2026 году.

В частности, выделяются дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (включая участников СВО), выделяются субсидии издательствам, издающим литературу для инвалидов по зрению, дополнительные средства на финансирование детского отдыха, на расширение образовательных программ - как для школьников, так и для взрослых в части профессиональной переподготовки. Также направляются дополнительные средства на комплексное развитие сельских территорий, поддержку экспорта сельхозпродукции, промышленных производителей и стимулирование спроса на их продукцию.

Также поправками предусматривается ежегодное увеличение субсидий на 5 млрд рублей на комплексное развитие космических информационных технологий, создание сети научно-производственных центров по разработке беспилотников, на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование исследовательской деятельности Фонда "Сколково". Поправками правительства предусматривается выделение 4,54 млрд рублей в 2024 году госкорпорации "ВЭБ.РФ" для реализации приоритетных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа, 21,252 млрд рублей дополнительно направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.

Также по инициативе правительства предусматривается реализация мероприятия по субсидированию стоимости тарифа оператору ООО "Инновационный центр КАМАЗ" на проезд по платной трассе М-11 на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах - субсидии составят 112 млн рублей.

Согласно правительственным поправкам, финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2024 году снизится на 9,429 млрд руб. по сравнению с текстом проекта бюджета, принятого в первом чтении, и составит 16,082 млрд руб., в 2025 году снизится до 9,048 млрд рублей и в 2026 году - до 8,789 млрд рублей. Ранее предполагалось направить на эти цели 25,511 млрд рублей в 2024 году, 12,580 млрд рублей в 2025 году и 12,625 млрд рублей в 2026 году.

Основные параметры бюджета

Согласно документу, принятому в первом чтении, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем ВВП в 2024 г. прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2025 года 26,637 трлн рублей, на 1 января 2026 года - 30,159 трлн рублей, на 1 января 2027 года - 34,356 трлн рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2025 года $64 млрд (57,6 млрд евро); на 1 января 2026 года - $63,1 млрд (56,3 млрд евро); на 1 января 2027 года - $61,2 млрд (54,6 млрд евро).

Уровень инфляции прогнозируется в 2024 гjle на уровне 4,5%, в 2025 гjle - 4%, в 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало года 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).