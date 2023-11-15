Блинкен заявил, что экономики АТЭС все еще не оправились от последствий COVID-19

Госсекретарь США отметил, что пандемия негативно сказалась на торговле и туризме

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Последствия пандемии COVID-19 продолжают сказываться на экономиках стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств в АТЭС, которое проходит в Сан-Франциско.

"Мы [экономики АТЭС] продолжаем сталкиваться с рядом экономических вызовов. Мы все еще оправляемся от последствий COVID-19. [Пандемия] негативно повлияла на торговлю, возможность путешествовать, туризм", - сказал он.

Среди прочих проблем Блинкен выделил климатический кризис, который "усугубляет национальные бедствия и способствует установлению экстремальных температур", а также конфликт на Украине, негативно влияющий на "продовольственную и энергетическую безопасность".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что после нескольких лет борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления от нее, в фокусе внимания АТЭС окажутся долгосрочные приоритеты, включая укрепление финансовой устойчивости и активизацию фискальных реформ.