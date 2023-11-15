15 ноября, 05:45

В Приангарье платеж по патенту для мигрантов сравняют с НДФЛ для местных работников

Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков сообщил, что повышение коэффициента принесет в консолидированный бюджет области в 2024 году порядка 2,8 млрд рублей

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области почти на 9% увеличили на 2024 год коэффициент для расчета фиксированного авансового платежа по патенту для иностранных рабочих, чтобы уравнять налоговую нагрузку жителей региона с налоговой нагрузкой мигрантов. Решение принято на сессии заксобрания, передает корреспондент ТАСС.

"При расчете коэффициента использованы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики о средней заработной плате в Иркутской области, которая составляет 70 тыс. рублей. При данном уровне заработной платы налог на доходы физических лиц составляет 9 144 рублей. В целях обеспечения равной налоговой нагрузки иностранных граждан, осуществляющих деятельность в Иркутской области, увеличения поступлений в областной бюджет предлагается установить коэффициент в размере 3,175. При данном коэффициенте фиксированный платеж составит 9 144 рубля", - сказал на сессии, представляя проект закона, министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Депутаты в свою очередь пояснили, что в настоящее время зарплата иностранных работников в Иркутской области зачастую превышает среднюю зарплату жителя региона, поэтому коэффициент повышают, чтобы уравнять налоговую нагрузку.

Клоков отметил, что повышение коэффициента принесет в консолидированный бюджет Иркутской области в 2024 году порядка 2,8 млрд рублей.

С 2015 года иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, оформляют патент на работу. НДФЛ они платят в виде фиксированного авансового платежа по патенту. В 2023 году в Иркутской области размер платежа составляет 7 984 рубля при коэффициенте 2,931. При этом жители региона при средней зарплате в 70 тыс. рублей платят НДФЛ больше - 9 144 рубля.

С 2015 года количество оформленных патентов на работу в Иркутской области выросло почти на 33%, и в 2023 году, по прогнозу, достигнет 43 тыс. 

Теги:
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