15 ноября, 05:41

Бюджет Иркутской области приняли в первом чтении с дефицитом порядка 10% доходов

Министр финансов региона Наталия Бояринова сообщила, что бюджет сохраняет социальную направленность

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год и плановые 2025-2026 годы с дефицитом по 2024 году порядка 10% от общего объема доходов, или 28,4 млрд рублей.

"Доходы, 2024 год, - 270,2 млрд рублей. Дефицит - 28,4 млрд рублей", - указано в презентации, которую представила на сессии министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

На плановый 2025 год дефицит составляет порядка 3% об общего объема доходов, на 2026 год - 1,5%. Доходы бюджета на каждый год трехлетнего периода запланированы в сумме чуть более 270 млрд рублей, расходы в 2024 году - 298,6 млрд рублей, в 2025-м - 277,3 млрд рублей, в 2026-м - 274, 5 млрд рублей.

Как рассказала Бояринова, бюджет сохраняет социальную направленность. В 2024 году почти 64% расходов направляется на социальную сферу. Предусмотрены средства на повышение с 1 января минимального размера оплаты труда на 18,5%, повышение зарплат бюджетникам на 6,6%. "Регион продолжит поддерживать семьи с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц пенсионного возраста. Предусмотрена в проекте бюджета индексация отдельных социальных выплат гражданам", - сказала министр.

Предусмотрены средства на поддержку аграриев, развитие дорожного хозяйства и строительства, обновление коммунальной, инженерной инфраструктуры. Продолжится поддержка муниципалитетов. Общий объем межбюджетных трансфертов, который будет направлен в 2024 году в пользу местных бюджетов, составляет 115,7 млрд рублей.

Бюджет области на 2023 год принимался с доходами 248,2 млрд рублей и расходами 267,7 млрд рублей, дефицитом - 19,4 млрд, или 7,8% об общего объема доходов. 

Теги:
РоссияИркутская область
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