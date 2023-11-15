15 ноября, 07:03

Руководить "Сибантрацитом" после продажи будет прежняя команда топ-менеджеров

Предприятия группы "Сибантрацит" приобрело ООО "Башкирский промышленный холдинг"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство "Сибантрацитом" после продажи Башкирскому промышленному холдингу передано прежней команде топ-менеджмента во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым. Об этом говорится в сообщении "Сибантрацита".

"Предприятия группы "Сибантрацит" приобрело ООО "Башкирский промышленный холдинг". <...> Руководство угольной компанией передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым", - отмечается в компании.

В августе 2022 года стало известно, что владелец "А-проперти" Альберт Авдолян объединит управление угольными активами компаний "Сибантрацит" и "Эльгауголь" в единую компанию - "УК Эльга-Сибантрацит" ("Элси").

Ранее в "Элси" сообщили, что компания продает предприятия сибирского дивизиона компании "Башкирский промышленный холдинг". 

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