В Симферополе открыли крупнейший в Крыму офис Сбера для бизнеса

У каждого предпринимателя в офисе будет персональный менеджер

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Сбербанк открыл в Симферополе крупнейший на Крымском полуострове офис для юридических лиц, передает корреспондент ТАСС.

"В Симферополе открылся крупнейший на Крымском полуострове офис Сбера по обслуживанию юридических лиц. Он размещен на первом этаже бизнес-центра "Фабрика" на улице Киевская, 41. Офис ориентирован на обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сегмента малого и микробизнеса по принципу "одного окна": от регистрации ООО или ИП и открытия расчетного счета до получения оборотного и инвестиционного кредитования на развитие компании", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

У каждого предпринимателя в офисе будет персональный менеджер. Как уточнил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин, сейчас банк ежемесячно помогает зарегистрировать бизнес более чем 1 тыс. предпринимателей в Крыму.

На открытие офиса приехал глава Республики Крым Сергей Аксенов, который поблагодарил Сбербанк и председателя правления Германа Грефа за развитие банковской системы на полуострове.

"Сбербанк сегодня - крупнейшее банковское учреждение в стране, а Герман Оскрарович [Греф] - это союзник Республики Крым. <...> Потому банковская система Крыма сегодня стала более устойчивой, существенное усиление произошло. Это отделение самое лучшее", - сказал Аксенов.

Первый специализированный офис по обслуживанию юридических лиц открылся в Симферополе в конце мая 2023 года. Затем Сбер запустил еще два бизнес-офиса в Ялте и Севастополе.