15 ноября, 08:50

Замглавы "Аккую Нуклеар" заявил о готовности Росатома к новым проектам с Турцией

Антон Дедусенко также сообщил о готовности Росатома предложить турецкой стороне продукцию, не относящуюся к атомной энергетике, в том числе литий-ионные накопители энергии, которые могут использоваться для электромобилей и энергосистем

СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" открыта к дальнейшему сотрудничеству с Турцией в атомной энергетике, в том числе в области малых реакторов. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко в Стамбуле на 17-м Всемирном энергетическом конгрессе (World energy congress, EIF).

"Мы очень ценим наше партнерство с Турцией и видим огромный потенциал для его дальнейшего развития. Росатом всегда открыт к обсуждению новых возможностей и сфер сотрудничества. Наши предложения могут включать проекты, касающиеся малых ядерных реакторов", - сказал он, напомнив о планах Турции довести мощность производимой ядерной генерации к 2050 году до 20 ГВт.

По словам Дедусенко, речь может идти как о плавучих малых реакторах, так и наземных. Он также сообщил о готовности Росатома предложить турецкой стороне продукцию, не относящуюся к атомной энергетике, в том числе литий-ионные накопители энергии, которые могут использоваться для электромобилей и энергосистем.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.

В работе Всемирного энергетического конгресса и выставки, проходящих под девизом "Энергия - это будущее", как сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия, принимают участие представители свыше 300 местных и зарубежных компаний. Одним из основных пунктов в повестке является развитие возобновляемых источников энергии. 

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