15 ноября, 09:30

Глава МЭА прогнозирует падение потребления газа в Европе

По словам исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, при расширении конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть "взлетят"

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Спрос на природный газ в Европе будет снижаться в будущем, а на водородное топливо - расти, что требует создания соответствующей инфраструктуры, считает исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. В интервью газете La Repubblica он также отметил, что при расширении конфликта на Ближнем Востоке есть риск значительного увеличения цен на нефть.

"Крупные инвестиции в ископаемое топливо должны быть крайне обдуманными. В случае с газом есть две причины. С 2025 года увеличатся поставки газа из США, Катара и других стран, в период с 2025 по 2030 год его будет столько, сколько мы потребили в последние 20 лет. Вторая причина в том, что в Европе спрос на газ не будет слишком большим на фоне роста спроса на водородное топливо. Поэтому нужна инфраструктура, которую будет легко переориентировать", - сказал Бирол.

По его словам, если одна или больше стран - производителей нефти окажутся вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке, "цены взлетят". "Из Средиземноморского региона поступает треть всего объема нефти. Там проходят необходимые инфраструктурные маршруты, по которым снабжается Европа. Палестино-израильский конфликт и вторжение РФ на Украину продемонстрировали, насколько ошибочно было думать, что система, основанная на ископаемом топливе, надежна", - добавил он. Бирол также полагает, что после 2030 года пройдет пик спроса на нефть, в частности, в связи с переходом на электромобили и снижением темпов роста экономики Китая, на который в последнее десятилетие приходилось две трети глобального потребления этого энергоносителя.

Глава МЭА призывает энергетические компании делать больше для перехода на альтернативные, "чистые" источники энергии и надеется на успех предстоящей в Дубае Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). 

© Информационное агентство ТАСС
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