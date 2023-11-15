Казахстан не будет рассматривать предложения компаний США по строительству АЭС

Их отложили, "потому что по ним действующих АЭС нет, а это может привести к различным рискам", пояснил гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин

АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Казахстан отложил предложения компаний США по строительству первой в республике АЭС. Об этом сообщил генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции"(КАЭС) Тимур Жантикин на публичных слушаниях в Усть-Каменогорске по вопросу АЭС.

"США предложили два проекта на основе маломодульных реакторов. Мы их пока отложили, потому что по ним действующих АЭС нет, а это может привести к различным рискам", - приводит слова Жантикина издание inbusiness.kz.

По словам Жантикина, "для первой станции мы смотрим четыре проекта, которые имеют уже работающие прототипы, где уже точно известны показатели по безопасности, экономические показатели, и уже по параметрам можно сказать, как это все будет работать".

В начале ноября власти Казахстана сообщали, что республика дополнительно к прежнему списку потенциальных партнеров по строительству АЭС рассматривает предложения двух американских компаний - General Electric и NuScale.

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев 9 ноября заявил журналистам, что ядерные технологии РФ сейчас являются наиболее безопасными и эффективными и что "мы понимаем конкурентное преимущество именно российских решений".

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом. Сейчас власти рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий: это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и госкорпорация "Росатом".