Новосибирский Минтранс намерен через суд решить проблему с достройкой моста через Обь

По данным министерства, общая строительная готовность объекта составляет порядка 75%

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Вопрос об исполнении обязательств по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС"), будет решен в судебном порядке. Общая строительная готовность объекта, который планировалось сдать до конца 2023 года, составляет порядка 75%, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

"Вопрос об исполнении обязательств ООО "Сибирская концессионная компания", предусмотренных концессионным соглашением о строительстве четвертого моста в Новосибирске, будет решен в судебном порядке. <…> В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается 3 исковых заявления министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к ООО "СКК" (входит в состав субхолдинга Группы "ВИС" по управлению транспортными концессиями)", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба группы "ВИС", отставание в строительстве моста связано с тем, что региональным Минтрансом установлен запрет на использование значительной части выделенных дополнительно федеральных средств в размере (3,3 млрд руб. из выделенных 7,3 млрд), в связи с этим в октября текущего года активные работы по строительству фактически были остановлены. Также компания отметила ошибки в проектной документации.

В региональном минтрансе в свою очередь заявили, что министерство выполняет обязательства, предусмотренные соглашением, и своевременно осуществляет финансирование для обеспечения строительства необходимыми финансовыми ресурсами для проведения непрерывных работ и достижения установленных показателей технической готовности объекта.

"На текущий момент Концессионером не подтверждено наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных Концессионером, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у Концессионера также не подтверждено. Министерством осуществляется контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство объекта. В связи с изменениями проектных решений Концессионером и нормами действующего законодательства имеются разногласия сторон в финансировании указанных работ", - добавили в пресс-службе министерства.

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, полностью завершить работы - в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию перенесли на конец 2023 года. В июле министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский рассказал ТАСС, что строительные работы будут закончены до конца года, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году. По данным Минтранса, на текущий момент общая строительная готовность составляет порядка 75%.

О проекте моста

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. Проезд по мосту планируется сделать платным.