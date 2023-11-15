15 ноября, 09:37

Бюджет Архангельской области с дефицитом в почти 15 млрд рублей приняли в первом чтении

Доходы бюджета на 2024 год составят 129 млрд рублей, расходы - 143,9 млрд рублей

ТАСС, 15 ноября. Депутаты Архангельского областного собрания приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с дефицитом бюджета в 14,9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного собрания.

"Планируемые доходы областного бюджета на 2024 год составят 129 млрд рублей, расходы - 143,9 млрд рублей. Проект бюджета на 2024 год запланирован с ростом в 6% налоговых и неналоговых доходов, это 92,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой, предусмотрены необходимые средства на выполнение социальных обязательств, повышение зарплат "указным" категориям бюджетников и индексацию фонда оплаты труда остальным работникам бюджетной сферы, на повышение МРОТ на 18,5%, а это значит, идет речь о повышении выплат и пособий. В расходной части бюджета заложен необходимый объем средств на участие области в реализации национальных проектов и федеральных программ, а также для реализации собственных инициатив региона. При этом доля финансирования из областного бюджета увеличена на 45%.

В частности, на обеспечение населения качественным и доступным жильем запланировано 4,18 млрд рублей. В 2024 году предполагается завершить очередной этап переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и переселить более 8 тыс. человек с общей площади 146,68 тыс. кв. м. В области продолжится строительство и ремонт дорог, в планах привести в порядок 145 км региональных и местных дорог. В целом объем дорожного фонда составит более 12,2 млрд рублей. На развитие здравоохранения предусмотрено 23 млрд рублей, на развитие образования и науки - 35,15 млрд рублей.

"Благодаря финансированию запланирован ремонт 14 медорганизаций, на эти цели направят 480 млн рублей, строительство пяти новых объектов, в том числе пристроек к зданиям Карпогорской и Вельской ЦРБ. Увеличено финансирование на оснащение новым оборудованием трех региональных сосудистых центров в Архангельске и Котласе, областного онкологического диспансера. Расходы на кадровое обеспечение сферы здравоохранения увеличены на 277 млн рублей - или на треть", - пояснили в пресс-службе.

В следующем году запланировано несколько пилотных и комплексных проектов, таких, как программа по модернизации центров занятости, создание семейных МФЦ в Вельске и Новодвинске, внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными людьми. Бюджет на 2023 год был принят со следующими параметрами: доходы - 125,2 млрд рублей, расходы - 138,9 млрд рублей, дефицит - 13,7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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