В Еврокомиссии заявили о падении экономики Украины на 29% в 2022 году

В 2023 году она выросла на 4,1% по сравнению с 2022 годом благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи", говорится в осеннем прогнозе ЕК

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году и выросла на 4,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи", говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"В этот раз мы впервые включаем Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС, в наш экономический прогноз", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя осенний прогноз Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

В конце октября ЕК объявила, что суммарный объем помощи, которую предоставили Украине только страны Евросоюза с начала конфликта, составил €83 млрд.