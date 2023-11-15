15 ноября, 10:24,
обновлено 15 ноября, 10:31

В Еврокомиссии заявили о падении экономики Украины на 29% в 2022 году

В 2023 году она выросла на 4,1% по сравнению с 2022 годом благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи", говорится в осеннем прогнозе ЕК

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году и выросла на 4,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи", говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"В этот раз мы впервые включаем Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС, в наш экономический прогноз", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя осенний прогноз Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

В конце октября ЕК объявила, что суммарный объем помощи, которую предоставили Украине только страны Евросоюза с начала конфликта, составил €83 млрд. 

Теги:
Украина
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