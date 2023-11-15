В Дагестане сверстали бюджет на 2024 год с сокращением доходов на более 9%

Бюджет останется социально ориентированным

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Бюджет Дагестана на 2024 год сверстан с дефицитом около 9% от доходной части и предусматривает сокращение доходной части на более чем 9% по сравнению с предыдущим годом. Проект будет скорректирован с учетом дополнительных поступлений из федерального бюджета, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

"По предварительной информации, которая будет скорректирована с учетом дополнительных поступлений из федерального бюджета, доходная часть республиканского бюджета Республики Дагестан составит в 2024 году чуть больше 156 млрд рублей, расходы запланированы в объеме около 170 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 44,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Бюджет на будущий год и на плановый период 2025-2026 годы останется социально ориентированным. Наибольший удельный вес в структуре расходов на 2024 год занимают отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение и социальная политика, на которые приходится более 59% всех средств.

"После принятия законопроекта в первом чтении нам предстоит большая совместная с правительством республики, Минфином работа по его подготовке ко второму чтению с учетом поступивших сегодня замечаний и предложений", - сказал на публичных слушаниях проекта бюджета заместитель председателя Народного собрания региона Сайгидахмед Ахмедов.

Бюджет Дагестана на 2023 год был утвержден депутатами регионального парламента с дефицитом 15,6 млрд рублей, что составило более 8,8% от его доходной части. В первоначальной верстке проекта объем доходов был определен в сумме более 163 млрд рублей, а расходов в сумме 191 млрд рублей. Ко второму чтению бюджет увеличился от первоначальной верстки за счет поступлений из федерального бюджета на 9,2 млрд (около 6%), дефицит бюджета был сокращен почти в два раза. Итоговый объем доходов региона был определен в размере 177,2 млрд рублей, расходов - 192,9 млрд рублей.