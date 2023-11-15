15 ноября, 11:14

Стройкомпания на Кубани сократила время работ на объекте за счет бережливых технологий

На складе был внедрен инструмент бережливого производства "5С", благодаря чему рабочие места стали более эффективными и безопасными

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Технологии бережливого производства позволили строительной компании на Кубани сократить время ряда процессов при возведении новой школы в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Речь идет о компании "ГлавИнвестСтрой", которая оптимизировала процесс отделки классов строящейся в микрорайоне Любимово города Краснодара новой школе, благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты регионального центра компетенций.

В частности, на складе был внедрен инструмент бережливого производства "5С", благодаря чему рабочие места стали более эффективными и безопасными. "Благодаря участию в нацпроекте на стройплощадке сократили время отделки помещений на 16%, уменьшили запасы материалов, поднятых на этаж на 33%, а выработку - площадь готового помещения на одного сотрудника в месяц - увеличили на 13%", - заметили в пресс-службе.

В администрации отметили, что применение бережливых технологий при строительстве дает возможность сдавать в срок соцобъекты, максимально эффективно использовать ресурсы, устанавливать высокие стандарты качества.

Нацпроект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года, разработав комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. В настоящее время в нацпроекте участвуют более 280 кубанских предприятий. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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