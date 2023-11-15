Цены на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза из-за забастовки

Представитель одной из компаний по перевозке грузов рассказал, что до начала блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из порта в городе Гданьск в Киев стоила около €1 тыс., то сейчас цены доходят до €4 тыс.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза в связи с блокировкой границы польскими перевозчиками. Об этом изданию "Страна" сообщили представители украинских транспортных компаний.

"Если до начала блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из порта в польском городе Гданьск в Киев стоила около €1 тыс., то сейчас цены доходят до €4 тыс.", - рассказал представитель одной из компаний по перевозке грузов.

Отмечается, что цены подняли грузоотправители, чтобы привлечь компании к перевозкам. "Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а соответственно в портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады, и его необходимо оттуда вывозить", - пояснил изданию один из перевозчиков.

Ранее представители украинских компаний и объединений рассказали "Стране", что из-за забастовки существенно дорожает стоимость логистики, это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, уже начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Кроме того, на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.