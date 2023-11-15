Апелляционный суд на Украине практически лишил Коломойского возможности вернуть Приватбанк

Суд подтвердил законность национализации банка в 2016 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд на Украине подтвердил законность национализации Приватбанка в 2016 году и практически лишил его бывшего главного акционера Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) возможности вернуть себе банк. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

"Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам", - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Регулятор отмечает, что 15 ноября апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева (ОАСК) от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца Приватбанка Коломойского против НБУ, кабинета министров Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда ОАСК отменил решения органов государственной власти Украины о выводе Приватбанка с рынка как неплатежеспособного и о передаче его в собственность государства. Теперь у Коломойского остается возможность обратиться в Верховный суд Украины.

В 2015 году в результате конфликта с занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области. В декабре 2016 года по предложению НБУ правительство Украины приняло решение национализировать Приватбанк, крупнейшим акционером которого был Коломойский. Его бывшие владельцы оспорили национализацию банка, а 18 апреля 2019 года ОАСК признал ее незаконной из-за нарушения процедуры. В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам.

2 сентября Коломойский был задержан Службой безопасности Украины, он находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в завладении средствами Приватбанка, в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.