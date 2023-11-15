Выручка Fesco за девять месяцев 2023 года ожидается на уровне свыше 134 млрд рублей

В 2022 году этот показатель составлял 162,6 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выручка транспортной группы Fesco по МСФО по итогам января - сентября текущего года прогнозируется на уровне более 134 млрд рублей, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Андрей Северилов в рамках форума "Транспорт России".

"EBITDA за девять месяцев - более 42 млрд рублей, выручка - более 134 млрд рублей", - сказал он, добавив, что это прогнозные, неаудированные показатели.

В 2022 году выручка Fesco по МСФО составила 162,6 млрд рублей, а показатель EBITDA - 71,483 млрд рублей.

Северилов также отметил, что в этом году ситуация на контейнерном рынке изменилась, ставки фрахта падают, в том числе и на Дальнем Востоке. "Но при все при этом хочу отметить, что благодаря инвестированию в основные активы, развитию новых направлений и маршрутов, мы в целом чувствуем себя лучше рынка", - добавил он.

О финансовой политике

Продолжит ли Fesco раскрывать финансовые показатели по МСФО, пока не известно. "У нас новый акционер в лице Росатома, поэтому логично, что дальнейшая политика по раскрытию финансовых показателей будет согласована с ним. Скорее всего, будем действовать в соответствии с регламентом госкорпорации", - заключил Северилов.

Дивидендная политика также теперь в руках Росатома. "Теперь этот вопрос относится к компетенции нового акционера. Но я считаю, что принятое еще в 2020 году решение об отказе от дивидендов и инвестировании чистой прибыли в активы, заложило основу для роста компании и всех ее показателей, которые мы видим сейчас", - пояснил топ-менеджер.

По словам Северилова, в настоящее время завершается подготовка инвестпрограммы на 2024 год, которая также будет согласована с Росатомом.