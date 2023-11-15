15 ноября, 12:18

В Херсонской области запустили три асфальтобетонных завода для ремонта дорог

Как уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, в регионе стоит задача привести в нормативное состояние 80% дорожного полотна

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области запустили три асфальтобетонных завода для ремонта дорог на левобережье Днепра, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Вместе с сенатором Игорем Кастюкевичем проверили, как идет ремонт областных дорог в районе Каланчака и Скадовска. Еще летом дорога между ними была в ужасающем состоянии, машины карабкались по ямам с пешеходной скоростью. Сегодня на выделенные правительством России средства ремонтируем 31,5 км подхода к Скадовску, больше 30 км подходов к мостам и сами мосты через каналы от Чаплынки до Каланчака. Еще недавно в области даже не было своего производства асфальта. Приходилось возить его из Крыма и Запорожья. И это серьезно сдерживало темпы ремонта дорог. На сегодня у нас запущено уже три асфальтобетонных завода. Один из них работает как раз в Каланчаке", - написал он.

По словам Алексеенко, одновременно в Скадовске ремонтируют 11 главных улиц, в Каланчаке - пять. "Причем ремонт комплексный - с тротуарами и остановками. На контроле эту работу держит губернатор Владимир Сальдо. Сделать 80% дорог области нормативными - а значит, безопасными и качественными, - сумасшедшая по сложности задача. Но в таком темпе работ мы сможем решить ее всего за два года", - добавил он. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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