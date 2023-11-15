15 ноября, 12:11,
обновлено 15 ноября, 12:50

"Магнит" в рамках нового buy back получил заявки на выкуп 7,8% акций

Дочерняя структура ретейлера намерена приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме - пропорциональное распределение применяться не будет

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" объявил результаты сбора заявок в рамках дополнительной программы выкупа акций - компания получила заявки на выкуп порядка 7,8% от всех выпущенных бумаг, говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит Альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", объявляет о том, что в рамках дополнительного тендерного предложения, в общей сложности акционерами было надлежащим образом предъявлено к выкупу 7 899 569 акций, что составляет около 7,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", - говорится в сообщении.

Дочерняя структура ретейлера намерена приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме - пропорциональное распределение применяться не будет.

Заявки получены от инвесторов из 19 стран, акции предъявлены к выкупу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов.

Ретейлер также указывает, что в результате приобретения акций ни "Магнит Альянс", ни какие-либо его аффилированные лица не увеличат и не намерены увеличивать свою долю в капитале "Магнита" до более 30% всех выпущенных акций.

О программе выкупа акций

"Магнит" в октябре объявил, что проведет новую программу выкупа акций: дочерняя структура ретейлера была готова приобрести до 7,9% акций компании по цене 2,215 тыс. рублей за бумагу. Новое тендерное предложение объявлено для предоставления ликвидности тем инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в "Магните", но не смогли принять участие в предыдущем buy back ранее в текущем году.

О предыдущей программе выкупа собственных акций "Магнит" сообщил в июне 2023 года. Предложение было адресовано в первую очередь иностранным инвесторам, бумаги которых были фактически заблокированы. Цена приобретения составляла 2,215 тыс. рублей за акцию. В конце июля "Магнит" сообщил, что акционерами ретейлера было предъявлено к выкупу 21,9 млн акций (около 21,5% от выпущенных бумаг).

В августе компания объявила, что приобрела 16,91 млн акций (около 16,6% всех акций) у миноритариев, которые владели бумагами через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. В сентябре "Магнит" сообщил, что завершил приобретение акций, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций (около 21,5% от выпущенных бумаг) на сумму 48,5 млрд рублей. 

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