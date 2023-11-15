15 ноября, 13:32,
обновлено 15 ноября, 13:56

РЖД планируют в I квартале 2024 года запустить передвижной диагностический комплекс

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что благодаря поезду жители удаленных территорий смогут проходить диспансеризацию с использованием современной аппаратуры и с врачами высшей категории

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. РЖД планируют в первом квартале 2024 года запустить передвижной диагностически-консультационный комплекс "Святой Пантелеймон", во втором квартале медицинский поезд начнет работать на Дальнем Востоке, рассказал глава РЖД Олег Белозеров премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке "Транспорт России".

Во время осмотра Мишустиным стенда РЖД премьеру представили проект "Святой Пантелеймон". Медицинский поезд будет состоять из 14 вагонов: вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура, два бытовых для проживания медицинских работников, штабной, вагон-электростанция, вагон-ресторан и вагон-душ.

"Докладываю, первый квартал (2024 года) мы сдадим этот поезд, во втором квартале он уже пойдет по Дальнему Востоку", - сообщил Белозеров.

Мишустин отметил, что благодаря поезду жители удаленных территорий смогут проходить диспансеризацию с использованием современной аппаратуры и с врачами высшей категории.

"Важно, что в труднодоступных регионах это очень удобно, когда знаешь, что по расписанию такой медицинский поезд с квалифицированными врачами, со специалистами прибудет", - сказал Мишустин и предложил пригласить членов правительства на запуск медицинского поезда.

"Посмотрим, как финансовая модель сработает, если все получится, я думаю, что это будущее для наших фельдшерско-акушерских пунктов, для полного функционала обследований, который может прибывать на самые дальние участки страны", - заявил Мишустин.

Также экспозиция РЖД включает в себя интерактивную панель и карту с информацией о ходе развития квантовых коммуникаций в России. Ожидается, что к концу 2023 года длина квантовой сети передачи данных составит 2 500 км. Кроме того, премьера ознакомили с результатами работы по развитию железнодорожного туризма. По состоянию на 2023 год РЖД запустили 33 межрегиональных уникальных туристических маршрута, и пять специальных туристических проектов.

Мишустин также ознакомился на стенде "Росгранстроя" с макетом портального инспекционно-досмотрового комплекса. Система позволяет сократить время сканирования автомобильного транспорта, и водителям при этом даже не нужно выходить из кабины.

"Без сомнения, пункты пропуска сегодня - это важнейший элемент развития страны. И транспортная стратегия, и экономическая стратегия без пунктов пропуска сегодня просто не состоятельны. Особенно то, что касается наших границ с дружественными государствами, где кратно возрастает в том числе и товарооборот. Это очень важно. Когда мы видим на территории других государств современные пункты пропуска, современные технологии, которые работают, и не будем успевать за этим, ну, собственно говоря, прямой эффект получим на экономике", - сказал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
© Информационное агентство ТАСС
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