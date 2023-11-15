Мишустин заявил, что Россия должна добиться технологической независимости в транспорте

Премьер-министр напомнил, что в настоящее время продвигается проект внедрения электронной очереди в пунктах пропуска

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. России необходимо добиваться независимости от иностранных производителей в транспортной сфере, не допуская при этом снижения качества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

Одной из ключевых целей в этой сфере он назвал достижение полноценного технологического суверенитета.

"Ключевым условием стабильного функционирования транспортного комплекса России является его независимость от иностранных производителей. При перевозке пассажиров и грузов надо опираться на собственные разработки. Главное - не допустить отставания отрасли", - подчеркнул председатель правительства.

По его словам, схожий подход должен применяться и к цифровизации. Премьер обратил внимание, что использование передовых решений и сервисов повышает скорость доставки грузов, способствует бесшовности логистики и напрямую влияет на уровень комфорта пассажиров.

Мишустин напомнил, что сейчас продвигается проект внедрения электронной очереди в пунктах пропуска. В этом году она запущена на нескольких первых участках государственной границы, в том числе в Забайкальске. "И есть целый ряд цифровых продуктов, которые уже не первый год подтверждают свою эффективность на деле, как, например, хорошо известная всем автомобилистам система "ЭРА-ГЛОНАСС", - привел он пример.