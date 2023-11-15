15 ноября, 13:49,
обновлено 15 ноября, 14:10

Цифровая платформа мониторинга перевозок пассажиров будет реализована в 2024 году

Владимир Путин в сентябре поручил представить предложения по созданию такой платформы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Платформа мониторинга перевозок пассажиров, а также цифровой профиль участника транспортно-логистической отрасли будут реализованы на единой платформе "Гостех" в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Транспорт России".

Президент России Владимир Путин в сентябре поручил представить предложения по созданию такой платформы. Как следовало из поручений главы государства, эту задачу надо было осуществить при участии правительства Москвы до 1 февраля 2024 года.

"В 2024 году на платформе "Гостех" будет реализован очень широкий функционал различных сервисов по перевозкам, управлению цифровым профилем участника транспортно-логистической отрасли", - сказал Чернышенко.

"Мы очень ждем и типового решения с механизмом электронной очереди, и многие другие вещи, проведем эксперимент по отказу от бумажного документооборота по импорту-экспорту грузов по морским контейнерам на маршруте Москва-Владивосток и рассчитываем, что к концу следующего года количество электронных перевозочных документов достигнет более 10 млн единиц", - добавил вице-премьер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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