Перевод сервисов выдачи разрешений для транспорта на "Гостех" запланировали на 2023 год

Речь идет о целой группе сервисов ведомств Минтранса - Росавиации, Ространснадзора, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Перевод сервисов выдачи разрешений и оказания услуг в сфере транспорта на платформу "Гостех" запланирован на текущий году. Об этом в ходе форума "Транспортная неделя" рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня правительство уделяет большое внимание унификации и масштабированию государственных систем на платформе "Гостех". Уже в этом году предусмотрен перевод на такую платформу сервисов выдачи разрешений и оказания услуг в сфере транспорта", - сообщил вице-премьер.

По его словам, речь идет о целой группе сервисов ведомств Минтранса - Росавиации, Ространснадзора, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора.

В частности, как сообщил вице-премьер, до конца года планируется развернуть на "Гостехе" витрины сведений о специальных разрешениях на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок и о железнодорожном подвижном составе.

Кроме того, Чернышенко рассказал, что предусмотрена автоматизация 50 услуг в сфере транспорта, 31 из которых уже выведена на портал "Госуслуги". "Запущено приложение "Госуслуги. Авто". Уже можно онлайн оформить европротокол и компенсацию по ОСАГО, передачу права на управление автомобилем, выписку из реестра транспортных средств, получить подробную информацию о штрафах и тут же их оплатить", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что самыми популярными госуслугами стали регистрация транспортного средства и получение водительского удостоверения.