15 ноября, 14:26

На Ставрополье прогнозируют рост валового производства в животноводстве на 9% к 2025 году

В ближайшие три года в регионе планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют рост валового производства в животноводстве на 9% к 2025 году и на 25% к 2030 году. В ближайшие три года в регионе планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве, сообщили в пресс-службе главы и правительства края.

"В среднесрочной перспективе с 2023 по 2025 годы в крае планируется реализовать 6 инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. Их реализация позволит увеличить поголовье и валовый объем производства молока. В том числе к 2025 году планируется увеличить количество племенных хозяйств. <...>В соответствии с прогнозом валовое производство в животноводстве к 2025 году должно вырасти на 9%, а к 2030 году на 25% к уровню 2022 года", - говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства республики Сергей Измалков на заседании регионального правительства под руководством губернатора края доложил о том, что в регионе по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается увеличение производства продукции животноводства. Выросло производства мяса говядины, баранины и птицы. Валовый надой молока на 5,7% превысил аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отмечается и в производстве яиц - произведено более 698 миллионов штук с ростом 11,6%.

Увеличению количественных показателей в животноводстве способствует рост государственной поддержки. В текущем году ее объем составил 790 миллионов рублей, что на более чем 100 миллионов рублей больше прошлогодней суммы. В частности, дополнительные средства были направлены на субсидии на производство говядины и приобретение племенного молодняка в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства ".

Одним из эффективных механизмов развития отрасли стало льготное кредитование. За последние три года только льготных кредитов в молочное скотоводство было вложено более 3 млрд рублей.

Губернатор края Владимир Владимиров поручил организовать точечную поддержку каждому инвестору, развивающему животноводство в регионе.

"Сопровождение инвестиционных проектов, помогающих развивать наше животноводство должно проводиться на всех этапах их реализации. Результатом реализации инвестпроектов в сфере животноводства, а также предоставляемой государственной поддержки должен стать не только рост производимой продукции, но и заработных плат в отрасли - развитие этого направления должно быть неразрывно связано с ростом благосостояния аграриев. Также необходимо учитывать растущую потребность в профессиональных кадрах - прошу внести этот параметр в каждую программу по животноводству", -сказал Владимиров. 

Теги:
Северный КавказСтавропольский край
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