Савельев: РФ имеет все шансы первой создать сверхзвуковой самолет для регулярных полетов

По словам министра транспорта, у страны есть технология

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия имеет все шансы первой в мире создать новый пассажирский сверхзвуковой самолет для регулярных полетов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе Транспортной недели.

"Конечно, технология у нас есть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Министр напомнил, что "спрос на Ту-144 у нас был, у нас было 16 самолетов, там были свои проблемы, как мы говорим, самолет обогнал свое время".

Савельев ранее заявлял, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации.