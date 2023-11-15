Москва и Петербург договорились о сотрудничестве в сфере унификации электротранспорта

Сотрудничество должно оказать содействие в обеспечении заказом поставщиков автокомпонентов внутри страны, стать гарантией для производителей и достичь локализации электромобилей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы и Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в области унификации компонентной базы электротранспорта в рамках XVII Международного форума "Транспорт России". Документ подписали заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, передает корреспондент ТАСС.

Так, два мегаполиса будут совместно поддерживать российских поставщиков комплектующих для электротранспорта, а также способствовать развитию взаимодействия между отечественными производителями электромобилей, профильными научно-исследовательскими центрами и вузами. Сотрудничество должно оказать содействие в обеспечении заказом поставщиков автокомпонентов внутри страны, стать гарантией для производителей и достичь локализации электромобилей.

"С коллегами из Санкт-Петербурга мы договорились о том, что постараемся максимально унифицировать все комплектующие, которые мы взаимно используем как для городского транспорта, так и для легкового транспорта; что будем разрабатывать совместно системы, перспективные с точки зрения и городского транспорта, и легковых автомобилей. Попробуем вместе унифицировать зарядные станции и обмениваться данными по зарядным станциям как для легкового транспорта, так и для наземного городского транспорта, чтобы наши две транспортные системы были максимально унифицированы: чтобы электробус московский мог работать в Санкт-Петербурге и электробус из Санкт-Петербурга мог работать в городе Москве", - пояснил Ликсутов журналистам.

По его словам, такая унификация позволит российским автопроизводителям легковых машин и городского транспорта получить широкий рынок более унифицированных компонентов для производства. "Уверены, что это обязательно отразится на себестоимости выпускаемой продукции и, конечно, соответственно, благотворно отразится на стоимости проезда для наших дорогих пассажиров", - добавил заммэра столицы.

Международный форум и выставка проходят в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", которую проводит Минтранс России. Деловая повестка форума включает более 20 заседаний с участием представителей отрасли и многочисленных экспертов. Главная тема этого года - "Россия-2035: к новой экономике транспорта".