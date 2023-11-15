РЖД в 2024 году освоят 350 млрд рублей в рамках развития Восточного полигона

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что следующий год является завершающим годом по второму этапу БАМа и Транссиба

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. РЖД в 2024 году освоят в рамках развития Восточного полигона 350 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на пленарном заседании форума "Транспортная неделя", напомнив, что следующий год является завершающим годом по второму этапу БАМа и Транссиба.

"В следующем году задача состоит в том, чтобы освоить 350 [млрд рублей]. Следующий год - это завершающий год , напомню, второго этапа БАМа и Транссиба, - отметил Белоусов. - И мы с практически с очень высокой уверенностью сейчас можем сказать, что цель, которую нам поставил президент в 2024 году на 180 млн тонн проводных мощностей по БАМу и Трансибу, я думаю, в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года мы выполним".

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что увеличивать провозные мощности Восточного полигона РЖД необходимо как можно быстрее и качественнее.

Восточный полигон

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9,288 тыс. км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн т в год.