Бензин в России за неделю подешевел на восемь копеек

По данным Росстата, средние потребительские цены составили 54,81 рубля за литр

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 ноября по 13 ноября 2023 года снизились на 8 копеек - до 54,81 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 8 копеек и составили 50,46 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 10 копеек, до 55,1 рубля за литр, а стоимость Аи-98 уменьшилась на 3 копейки и составила 68,2 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, до 64,06 рубля.

По данным Росстата, за период с 8 по 13 ноября снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 3,4%.

Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях - на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 рубля до 52,79 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 рубля до 58,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 рубля до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 рубля до 51,2 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 рубля до 56,52 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 рубля до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 6 ноября по 12 ноября вырос на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 850,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 0,9% и составило чуть более 1,608 млн тонн.