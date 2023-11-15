15 ноября, 16:20,
обновлено 15 ноября, 16:33

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП РФ за девять месяцев до 2,9%

Рост российской экономики в январе - сентябре ранее оценивали в 2,8%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ улучшило оценку роста российской экономики в январе - сентябре 2023 года с 2,8% до 2,9%, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на замминистра Полину Крючкову.

"В целом же за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,9%", - сказала Крючкова.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ВВП России за 9 месяцев текущего года вырос на 2,8%, ссылаясь на данные Минэкономразвития.

Также он обратил внимание на то, что в общую динамику роста ВВП вносит вклад отечественное производство и создание экономики предложения. По словам председателя правительства, выпуск промышленных товаров в стране увеличился более чем на 3% с января по сентябрь.

Мишустин подчеркнул, что локомотивом в этой сфере является обрабатывающая промышленность, ее рост за девять месяцев превысил 7%.

Также он отметил рост показателей в сферах компьютерной техники, электроники, оптических изделий, электрооборудования, мебели и других секторах. 

Теги:
Россия
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